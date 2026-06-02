Android | 7 novità per la sicurezza e l’IA in vista di Android 17

Sul prossimo aggiornamento di Android, previsto con la versione 17, arriveranno sette novità legate alla sicurezza e all’intelligenza artificiale. Tra queste, ci sarà una funzione che aiuterà a identificare le chiamate provenienti da numeri falsi. Inoltre, saranno introdotte nuove opzioni di emergenza dedicate ai bambini sotto i 13 anni, pensate per garantire una maggiore protezione durante situazioni di rischio.

Come riconoscerai se una chiamata sul tuo smartphone è un falso numero? Quali nuove funzioni di emergenza saranno disponibili per i minori di 13 anni? Come potrai usare l'intelligenza artificiale per riassumere i tuoi libri digitali? Come funzionerà lo scambio rapido di file tra Android e iPhone??? In Breve Verifica chiamate tramite app Google Telefono su dispositivi con Android 12 o superiori Funzioni emergenza per minori sotto i 13 anni integrate in Emergenze Personali Assi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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