L’ingaggio di Giulio Camarlinghi testimonia, se ce ne fosse ancora bisogno, quali siano le velleità dell’ AC Leon nel campionato di serie D 2026-2027. Ovvero, provare a vincerlo. Sì, perché il curriculum dell’attaccante esterno classe 1999 (nella foto) è molto promettente. Cresce nelle giovanili del Livorno, con cui esordisce tra i professionisti in serie C nel 2017-2018. Poi passa al Como e vince la Serie D. Indossa le casacche di Sangiovannese e Aquila Montevarchi in D, prima di trovare la sua dimensione alla Pro Livorno Sorgenti con cui segna 15 gol in 2 annate molto positive. La sua carriera continua in Toscana col Serravezza Pozzi, altre 2 ottime annate che lo portano in Lombardia per la seconda volta, a Desenzano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Camarlinghi in attacco conferma le ambizioni della Leon

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