Camarlinghi in attacco conferma le ambizioni della Leon
L’AC Leon ha ingaggiato Giulio Camarlinghi, rafforzando le proprie ambizioni per il campionato di serie D 2026-2027. La decisione di puntare sul giocatore evidenzia la volontà della squadra di vincere il torneo.
L’ingaggio di Giulio Camarlinghi testimonia, se ce ne fosse ancora bisogno, quali siano le velleità dell’ AC Leon nel campionato di serie D 2026-2027. Ovvero, provare a vincerlo. Sì, perché il curriculum dell’attaccante esterno classe 1999 (nella foto) è molto promettente. Cresce nelle giovanili del Livorno, con cui esordisce tra i professionisti in serie C nel 2017-2018. Poi passa al Como e vince la Serie D. Indossa le casacche di Sangiovannese e Aquila Montevarchi in D, prima di trovare la sua dimensione alla Pro Livorno Sorgenti con cui segna 15 gol in 2 annate molto positive. La sua carriera continua in Toscana col Serravezza Pozzi, altre 2 ottime annate che lo portano in Lombardia per la seconda volta, a Desenzano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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