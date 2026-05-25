La Champions League riaccende le ambizioni della Roma | il piano per i rinnovi e i colpi richiesti da Gasperini

Notizia in breve

La qualificazione alla prossima Champions League consente alla Roma di pianificare il mercato estivo con maggiore libertà dopo sette anni. La società sta preparando rinnovi contrattuali e acquisti, seguendo le indicazioni del tecnico. La squadra punta a rafforzarsi in vista delle competizioni europee, con obiettivi specifici per migliorare la rosa. La ripresa delle competizioni europee apre nuove possibilità per la società di investire e consolidare il gruppo.