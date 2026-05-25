La Champions League riaccende le ambizioni della Roma | il piano per i rinnovi e i colpi richiesti da Gasperini
La qualificazione alla prossima Champions League consente alla Roma di pianificare il mercato estivo con maggiore libertà dopo sette anni. La società sta preparando rinnovi contrattuali e acquisti, seguendo le indicazioni del tecnico. La squadra punta a rafforzarsi in vista delle competizioni europee, con obiettivi specifici per migliorare la rosa. La ripresa delle competizioni europee apre nuove possibilità per la società di investire e consolidare il gruppo.
Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Il ritorno nella massima competizione europea garantisce nuove risorse economiche: si stringe per Dybala e Pellegrini, mentre per la poltrona di direttore sportivo Tony D'Amico sorpassa Tognozzi. Il ritorno aritmetico nella prossima Champions League permette alla Roma di programmare la sessione estiva di calciomercato con una libertà di manovra che mancava nella capitale da ben sette anni. Come sottolineato da un’anticipazione giornalistica de La Repubblica, i ricavi garantiti dalla massima competizione europea non serviranno a... 🔗 Leggi su Sololaroma.it
CHAMPIONS LEAGUE LA LOTTA PER UN POSTO
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