Il gioco Call of Duty: Modern Warfare 4 sarà disponibile dal 23 ottobre 2026 su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2. La nuova versione della serie Infinity Ward si concentra su una guerra globale su vasta scala, riprendendo le tematiche di conflitto internazionale già affrontate nelle precedenti edizioni.

Call of Duty: Modern Warfare 4 uscirà il 23 ottobre 2026 su PS5, Xbox Series XS, PC e Nintendo Switch 2, riportando la saga di Infinity Ward al centro di una guerra globale su larga scala. Il nuovo capitolo non arriverà su PS4 e Xbox One, confermando una rottura definitiva con la vecchia generazione e una maggiore attenzione alle piattaforme attuali. La versione PC sarà disponibile tramite Battle.net, Xbox su PC e Steam, mentre il debutto su Nintendo Switch 2 rappresenta uno degli elementi più importanti dell’annuncio. L’arrivo su Switch 2 è un passaggio storico per il franchise, perché porta un nuovo capitolo principale di Call of Duty su una console Nintendo al lancio, dopo anni in cui la serie era rimasta legata soprattutto a PlayStation, Xbox e PC. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Call of Duty Modern Warfare 4 riporta la guerra globale al centro della saga

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Call of Duty Modern Warfare 2019 - All Killstreaks Showcase

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