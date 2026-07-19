Al Nord, le temperature sono scese di circa 6 gradi rispetto ai giorni precedenti, con massime che ieri sono arrivate a 37 gradi e oggi non superano i 31. Tuttavia, in Sicilia e Sardegna si registrano ancora 40 gradi, mentre il cielo è diventato più instabile, con temporali brevi e intensi che hanno contribuito a ridurre l’afa nella regione. La fase di caldo intenso prosegue in alcune zone del Sud.

Dopo oltre un mese di caldo estremo praticamente ininterrotto, l'afa allenta la sua morsa, almeno al Nord. Il tempo instabile con brevi e intensi temporali ha portato a un abbassamento delle temperature anche di 6 gradi, come a Rimini dove la massima di ieri è stata di 37 mentre oggi non si supereranno i 31. Rimane rovente il centro-sud con 14 città da bollino rosso. In Sicilia e Sardegna sono stati superati i 40 gradi, mentre a Reggio Calabria la temperatura non è mai scesa sotto i 30, nemmeno durante la notte. Da metà della prossima settimana ancora caldo, ma non estremo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Caldo, l'afa allenta la morsa al nord: ma Sicilia e Sardegna sui 40 gradi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ondata di caldo, l’Italia nella morsa fino al 20 luglio: attesi 43 gradi in SardegnaL’Italia continuerà a essere interessata da un’ondata di caldo intenso almeno fino al 20 luglio, con temperature che in Sardegna potrebbero...

Meteo del weekend: tregua al Nord, picchi di 40 gradi in Sardegna e sulle isoleNel weekend, il Nord Italia sperimenta condizioni di stabilità con precipitazioni e temperature più moderate grazie a un fronte instabile.

Temi più discussi: Caldo record, quando finisce? Scendono i bollini rossi per effetto temporali: ecco dove si torna a respirare; Caldo allenta la morsa al Nord tra grandine e temporali, ancora afa al Centro-Sud: le previsioni; Le Marche nella stretta dell'afa, temperature oltre i 35 gradi; La morsa dell'afa non si allenta: arriva il picco del grande caldo, ma poi c'è una svolta. Escalation di bollini rossi, le città a rischio.

Caldo allenta la morsa al Nord tra grandine e temporali, ancora afa al Centro-Sud: le previsioni(Adnkronos) – Il caldo estremo allenta la sua morsa sull’Italia dopo oltre un mese di afa record. Se la vera svolta è attesa per la prossima settimana, è intanto il Nord a beneficiare per primo del cr ... msn.com

Caldo record, oggi 16 città da bollino rosso e domani scendono a 14 per effetto temporali(Adnkronos) - L'effetto temporali allenta la morsa dell'afa sull'Italia alle prese come l'Europa con un caldo record. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, domani d ... msn.com

Com'è attualmente il caldo, in realtà? reddit