Nel weekend, il Nord Italia sperimenta condizioni di stabilità con precipitazioni e temperature più moderate grazie a un fronte instabile. Al contrario, il Centro-Sud rimane sotto l’effetto di un’alta pressione, con temperature che superano i valori medi stagionali. In Sardegna e sulle isole, le temperature raggiungono picchi di circa 40 gradi. La situazione meteorologica varia significativamente tra le diverse aree del paese, con condizioni più fresche al Nord e caldo intenso nel Sud e sulle isole.

Italia spaccata a metà, questo fine settimana. Se il Nord sarà interessato dal passaggio di un fronte instabile che favorirà precipitazioni e una temporanea attenuazione del caldo, il Centro-Sud continuerà a fare i conti con l'alta pressione e con temperature fuori media. Le condizioni più estreme sono attese sulle Isole maggiori, in particolare in Sardegna, dove i valori potranno avvicinarsi ai 40 gradi. La tregua al Settentrione, tuttavia, avrà vita breve: già dalla prossima settimana, l'anticiclone tornerà a rafforzarsi sull'intera Penisola. La giornata di venerdì 10 luglio inizierà con condizioni soleggiate su tutta la Penisola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Meteo del weekend: tregua al Nord, picchi di 40 gradi in Sardegna e sulle isole

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Meteo, in arrivo calo di 10 gradi delle temperature

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