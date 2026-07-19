Le temperature estive sono salite oltre i valori medi, con ondate di calore che durano più a lungo e temporali intensi che si alternano a periodi di siccità prolungata. Le bufere, spesso improvvise, si verificano in modo più frequente e violento. La città sta affrontando queste sfide climatiche con un piano di bilancio ambientale che mira a rendere il territorio più resistente agli eventi estremi.

Estati sempre più calde, ondate di calore più lunghe, piogge intense alternate a lunghi periodi di siccità: gli effetti del cambiamento climatico sono ormai evidenti anche a Reggio. È anche da questa consapevolezza che prende le mosse il bilancio ambientale 2025, il documento con cui il Comune fotografa lo stato dell’ambiente e rende conto delle azioni messe in campo per affrontare la transizione ecologica e l’adattamento climatico. Redatto secondo la metodologia del progetto europeo Life Clear, il bilancio "rende conto sistematicamente ai cittadini degli esiti delle politiche ambientali e dell’attuazione degli impegni assunti", offrendo un quadro aggiornato su clima, qualità dell’aria, energia, verde, mobilità, risorse idriche, rifiuti e pianificazione urbana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caldo estremo e bufere. Comune, bilancio ’green’: "Obiettivo: città resiliente"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caldo estremo e fotovoltaico: il paradosso che frena l’energia greenIn molte zone, le alte temperature estive influenzano negativamente le performance dei pannelli fotovoltaici, riducendo la quantità di energia...

Caldo estremo a Parigi e obiettivo "sopravvivenza": allerta gialla, le regole del Roland GarrosA Parigi si prevede che le temperature superino i 30 gradi nei primi giorni del Roland Garros, portando l’allerta gialla per il caldo.

Temi più discussi: Caldo e afa opprimente fino a sabato, poi temporali violenti. E da domenica si respira; Temporali forti dopo il picco del caldo: aria fredda dalla Scandinavia contro la cupola di calore, le zone a rischio in Emilia-Romagna; Nord America nella morsa del caldo estremo, fino a 50 °C negli USA, Canada alle prese con molti incendi; Caldo estremo in Sardegna, scatta l'allerta: picchi fino a 41 gradi nel weekend.

Caldo estremo e fenomeni atmosferici: cosa sapere per proteggersiScopri come il caldo estremo e i temporali intensi stanno influenzando la salute della popolazione e quali precauzioni adottare per proteggersi. tuobenessere.it

Caldo estremo, la morsa dell'afa fa paura: toccati 47 gradi, ma il picco non è ancora arrivato. Record storico per il consumo di energiaIl picco del caldo si raggiungerà sabato 18 luglio 2026, quando ben 19 città saranno contrassegnate dal bollino rosso di allerta per le ... msn.com