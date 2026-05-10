In molte zone, le alte temperature estive influenzano negativamente le performance dei pannelli fotovoltaici, riducendo la quantità di energia prodotta. Allo stesso tempo, durante i periodi di vento intenso, le turbine eoliche vengono spesso spente per motivi di sicurezza, interrompendo la generazione di energia pulita. Questi fenomeni mettono in luce alcune criticità legate all’efficienza delle fonti rinnovabili in condizioni climatiche estreme.

? Punti chiave Come può il calore eccessivo ridurre l'efficienza dei pannelli fotovoltaici?. Perché le turbine eoliche devono fermarsi durante i picchi di vento?. Quanto incide la mancanza di neve sulla produzione idroelettrica norvegese?. Come influirà l'instabilità climatica sui costi della transizione energetica europea?.? In Breve Ogni grado sopra i 25 °C riduce l'efficienza fotovoltaica dello 0,4-0,5%.. Il Regno Unito ha speso 1,47 miliardi di sterline per riattivare turbine eoliche.. La Norvegia registra un deficit idroelettrico di 25 terawattora per scarsità nevosa.. Il risparmio solare europeo a marzo ha raggiunto i 3 miliardi di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caldo estremo e fotovoltaico: il paradosso che frena l’energia green

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