A Parigi si prevede che le temperature superino i 30 gradi nei primi giorni del Roland Garros, portando l’allerta gialla per il caldo. I giocatori hanno manifestato disappunto e proteste a causa delle condizioni climatiche. Le autorità hanno stabilito alcune regole per garantire la sicurezza degli atleti, tra cui pause più frequenti e restrizioni su alcune attività. La situazione ha generato discussioni tra i partecipanti, mentre le temperature rimangono una preoccupazione durante il torneo.

Un maggio così a Parigi, non l’avevano mai visto. O meglio, sentito sulla pelle. Temperature mai raggiunte prima. Météo-France, per il dipartimento dell’Ile de France, ha emesso un'allerta gialla per ondata di calore: oltre 30 gradi previsti per lunedì, martedì e mercoledì. Per uno Slam, condizioni da estate australiana, ma non certo da Roland Garros, dove il tetto sul Centrale è stato realizzato per proteggere il torneo dalle piogge primaverili e non certo per rinfrescare giornate da bolgia infernale. Nell'intenso caldo di questi ore, così, i giocatori devono “sopravvivere” e “resistere”, come ha detto Arthur Rinderknech, il francese con la classifica più alta nel torneo parigino (n. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caldo estremo a Parigi e obiettivo "sopravvivenza": allerta gialla, le regole del Roland Garros

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