A Roma si registrano frequenti interruzioni di corrente e aumenti dei distacchi di energia, con conseguenti danni e disagi. La mancanza di elettricità ha provocato problemi ai bacini idrici e ha contribuito alla diffusione di cattivi odori provenienti dai cassonetti. Sono cresciute anche le richieste di assistenza medica, in particolare tra gli anziani, mentre i consumi energetici più elevati hanno portato a un aumento delle bollette. Si segnalano inoltre incendi di sterpaglie su terreni non mantenuti.

Corrente elettrica a singhiozzo per i distacchi di energia, bacini idrici in sofferenza, cassonetti maleodoranti. E poi roghi di sterpaglie su terreni senza manutenzione, pronto soccorso con un numero sempre maggiore di richieste di assistenza medica, soprattutto di persone anziane, bollette rincarate a causa dei consumi aumentati. È una «tempesta perfetta» quella che da fine maggio si è abbattuta sui romani con il gran caldo che potrebbe ora concedere una tregua forse già dalla prossima settimana, prima di riprendere vigore nell’ultima parte del mese e ad agosto. Ma rimangono ancora almeno 48 ore da bollino rosso, oggi e anche domani. Il danno dunque è enorme, anche sul piano imprenditoriale. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Roma.corriere.it - Caldo a Roma, distacchi di corrente e danni. Confesercenti: «Come una tassa aggiuntiva da un miliardo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Confesercenti: caldo estremo come una tassa, costi fino a 12 miliardiIl caldo estremo ha causato perdite fino a 12 miliardi di euro, secondo Confesercenti.

Caldo estremo, Confesercenti: ‘tassa’ da 12 miliardi di euro ogni anno per l’economia italianaLe ondate di calore estremo stanno causando perdite per circa 12 miliardi di euro all’anno all’economia italiana, secondo Confesercenti.

Argomenti più discussi: Tunisia, ondata di caldo e consumi record: aumentano i distacchi temporanei e programmati della corrente; Tunisina | ondata di caldo spinge a consumi record e cresce il rischio di blackout elettrici.

Caldo a Roma, distacchi di corrente e danni. Confesercenti: Come una tassa aggiuntiva da un miliardoConsumi elettrici, bacini idrici in sofferenza, cassonetti maleodoranti: disagi e mancati introiti in tutta la città ... roma.corriere.it

Caldo, a Roma 26 notti tropicali di fila: giornate con 35 gradi e non piove da un mese (e non è finita)Ventiquattro giorni consecutivi con temperature superiori a 35 gradi e 26 notti tropicali. A Roma il caldo non concede tregua e la pioggia continua a ... msn.com