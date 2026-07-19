Caldo a Roma distacchi di corrente e danni Confesercenti | Come una tassa aggiuntiva da un miliardo

Da roma.corriere.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Roma si registrano frequenti interruzioni di corrente e aumenti dei distacchi di energia, con conseguenti danni e disagi. La mancanza di elettricità ha provocato problemi ai bacini idrici e ha contribuito alla diffusione di cattivi odori provenienti dai cassonetti. Sono cresciute anche le richieste di assistenza medica, in particolare tra gli anziani, mentre i consumi energetici più elevati hanno portato a un aumento delle bollette. Si segnalano inoltre incendi di sterpaglie su terreni non mantenuti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Corrente elettrica a singhiozzo per i distacchi di energia, bacini idrici in sofferenza, cassonetti maleodoranti. E poi roghi di sterpaglie su terreni senza manutenzione, pronto soccorso con un numero sempre maggiore di richieste di assistenza medica, soprattutto di persone anziane, bollette rincarate a causa dei consumi aumentati. È una «tempesta perfetta» quella che da fine maggio si è abbattuta sui romani con il gran caldo che potrebbe ora concedere una tregua forse già dalla prossima settimana, prima di riprendere vigore nell’ultima parte del mese e ad agosto. Ma rimangono ancora almeno 48 ore da bollino rosso, oggi e anche domani. Il danno dunque è enorme, anche sul piano imprenditoriale. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

caldo a roma distacchi di corrente e danni confesercenti come una tassa aggiuntiva da un miliardo
© Roma.corriere.it - Caldo a Roma, distacchi di corrente e danni. Confesercenti: «Come una tassa aggiuntiva da un miliardo»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Confesercenti: caldo estremo come una tassa, costi fino a 12 miliardiIl caldo estremo ha causato perdite fino a 12 miliardi di euro, secondo Confesercenti.

Caldo estremo, Confesercenti: ‘tassa’ da 12 miliardi di euro ogni anno per l’economia italianaLe ondate di calore estremo stanno causando perdite per circa 12 miliardi di euro all’anno all’economia italiana, secondo Confesercenti.

Argomenti più discussi: Tunisia, ondata di caldo e consumi record: aumentano i distacchi temporanei e programmati della corrente; Tunisina | ondata di caldo spinge a consumi record e cresce il rischio di blackout elettrici.

caldo a roma distacchiCaldo a Roma, distacchi di corrente e danni. Confesercenti: Come una tassa aggiuntiva da un miliardoConsumi elettrici, bacini idrici in sofferenza, cassonetti maleodoranti: disagi e mancati introiti in tutta la città ... roma.corriere.it

caldo a roma distacchiCaldo, a Roma 26 notti tropicali di fila: giornate con 35 gradi e non piove da un mese (e non è finita)Ventiquattro giorni consecutivi con temperature superiori a 35 gradi e 26 notti tropicali. A Roma il caldo non concede tregua e la pioggia continua a ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web