La Juventus sta valutando l'acquisto di Richarlison, con segnali positivi sulla sua candidatura. Nel frattempo, ci sono stati progressi nelle trattative per il centrocampista Kessié. Durante le ultime ore, sono stati registrati incontri e scambi di proposte tra le parti coinvolte. Le trattative proseguono senza sosta, con aggiornamenti in tempo reale sul mercato della squadra.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali, dal Chief Football Officer Frederic Massara, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal Chief Club Affairs Officer della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: avanza la candidatura di Richarlison, passi in avanti per Kessié

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