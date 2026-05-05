Calciomercato Juve Spalletti ha individuato le due priorità | passi avanti sia per Alisson che per Bernardo Silva Ultime
Il calciomercato della Juventus si concentra su due obiettivi principali indicati dall’allenatore. La società sta cercando di portare in rosa due giocatori di alto livello, uno tra i portieri e uno tra i centrocampisti, entrambi senza costi di cartellino. Le trattative sono in corso e si mira a concludere gli acquisti al più presto, con l’intenzione di rafforzare la squadra nella prossima stagione.
di Luca Fioretti Calciomercato Juve, la dirigenza punta i due fuoriclasse richiesti dal tecnico: si lavora per chiudere i colpi a parametro zero. Il mercato estivo dei bianconeri si infiamma con obiettivi di grandissimo prestigio. L’allenatore Luciano Spalletti ha individuato due priorità per innalzare il livello e dominare sul campo per tutti i novanta minuti. I nomi in cima alla lista sono Alisson e Bernardo Silva. La dirigenza è già al lavoro per accontentare le richieste, avviando dialoghi costanti per portare in Italia profili di altissima caratura. L’intenzione è quella di costruire una rosa rinnovata, capace di competere per i massimi traguardi stagionali senza alcun timore reverenziale in ambito europeo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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