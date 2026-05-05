Il calciomercato della Juventus si concentra su due obiettivi principali indicati dall’allenatore. La società sta cercando di portare in rosa due giocatori di alto livello, uno tra i portieri e uno tra i centrocampisti, entrambi senza costi di cartellino. Le trattative sono in corso e si mira a concludere gli acquisti al più presto, con l’intenzione di rafforzare la squadra nella prossima stagione.

di Luca Fioretti Calciomercato Juve, la dirigenza punta i due fuoriclasse richiesti dal tecnico: si lavora per chiudere i colpi a parametro zero. Il mercato estivo dei bianconeri si infiamma con obiettivi di grandissimo prestigio. L’allenatore Luciano Spalletti ha individuato due priorità per innalzare il livello e dominare sul campo per tutti i novanta minuti. I nomi in cima alla lista sono Alisson e Bernardo Silva. La dirigenza è già al lavoro per accontentare le richieste, avviando dialoghi costanti per portare in Italia profili di altissima caratura. L’intenzione è quella di costruire una rosa rinnovata, capace di competere per i massimi traguardi stagionali senza alcun timore reverenziale in ambito europeo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Spalletti ha individuato le due priorità: passi avanti sia per Alisson che per Bernardo Silva. Ultime

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