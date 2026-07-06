Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Carnevali, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: avanza il nome di Goretzka, Vicario ora in pole per la porta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Vicario balza in pole position per la porta della Juve: Carnevali prepara il blitz. Si vuole anticipare un’altra big di Serie A

Di Gregorio verso l’addio, possibili sorprese per la porta della Juve? Dibu Martinez e Vicario in pole position, ma attenzione alle alternativeIl mercato della Juventus si concentra sulla porta, con Dibu Martinez e Vicario come principali candidati.

Temi più discussi: Juventus, su Bremer c'è... il Bayer Monaco; Juventus, Di Gregorio risponde agli agenti: Prendo le distanze, rispetto i miei compagni; Calciomercato Juve, i dieci dossier aperti sul tavolo di Carnevali. Acquisti e cessioni: ecco su cosa sta lavorando il dirigente bianconero; Calciomercato Juventus - Muharemovic e Kolo Muani, la doppia mossa di Carnevali - Bremer? Il Bayern Monaco fa il prezzo, mentre Gila e Lucumi... Le trattative bianconere.

Calciomercato Juve live: avanza il nome di Goretzka, Vicario ora in pole per la portaSegui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da set ... msn.com

Calciomercato Juve, si attende Carnevali: Dibu Martinez resta il prescelto per la portaLa Juventus è pronta a ripartire da Giovanni Carnevali. Damien Comolli non sarà più l'amministratore delegato e John Elkann ha deciso di puntare sull'ormai ex Sassuolo. I bianconeri sono in attesa di ... sport.sky.it