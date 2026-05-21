Calciomercato Inter LIVE | il Bayern Monaco bussa alla porta per Bisseck Palestra è l’obiettivo per la fascia destra
Sul fronte del calciomercato, il Bayern Monaco ha mostrato interesse per il difensore Bisseck, presentandosi con un'offerta. La società nerazzurra sta valutando la cessione, mentre si lavora anche su un possibile acquisto per la fascia destra, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in quel settore. La sessione estiva rimane aperta e si susseguono incontri tra agenti e dirigenti, con varie trattative ancora in corso e altre già concluse.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – GIOVEDI’ 21 MAGGIO Mercato Inter, all-in su Marco Palestra: ma l’assalto prescinde dal futuro di Dumfries. 🔗 Leggi su Internews24.com
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