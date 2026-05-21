Calciomercato Inter LIVE | il Bayern Monaco bussa alla porta per Bisseck Palestra è l’obiettivo per la fascia destra

Da internews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul fronte del calciomercato, il Bayern Monaco ha mostrato interesse per il difensore Bisseck, presentandosi con un'offerta. La società nerazzurra sta valutando la cessione, mentre si lavora anche su un possibile acquisto per la fascia destra, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in quel settore. La sessione estiva rimane aperta e si susseguono incontri tra agenti e dirigenti, con varie trattative ancora in corso e altre già concluse.

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