L'Inter deve ancora completare le operazioni di mercato estive e potrebbe essere necessario cedere alcuni giocatori. La dirigenza sta valutando le occasioni e aspetta opportunità per rafforzare la rosa. Nessuna operazione concreta è stata ancora annunciata, ma le trattative sono in corso. La sessione di mercato è ancora aperta e si attende di capire quali movimenti saranno effettuati nelle prossime settimane.

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il calciomercato dell’Inter deve ancora entrare nel vivo della sua sessione estiva. Sono attualmente numerosi i dossier aperti sul tavolo della dirigenza di Viale della Liberazione, a partire dalla ricerca di un esterno destro fino alla caccia a un nuovo difensore centrale, senza trascurare l’innesto di un centrocampista e la gestione delle necessarie cessioni da concretizzare per alleggerire la rosa. ULTIMISSIME Le richieste tattiche e il confronto continuo. Nonostante le molteplici operazioni da compiere, nell’ambiente dei nerazzurri non si registra alcuna frenesia legata agli acquisti immediati. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Calciomercato Inter, la strategia della dirigenza tra occasioni e attesa. E bisogna cedere

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