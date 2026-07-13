Il difensore inglese, attualmente in forza a un club di Premier League, resta una possibilità concreta per l'Inter nel calciomercato. La dirigenza nerazzurra continua a tenerlo sotto osservazione, anche se al momento si sta concentrando su altre priorità di mercato. La trattativa non è ancora in fase avanzata, ma il nome del giocatore rimane tra quelli valutati come potenziali acquisti.

di Alberto Petrosilli Secondo Matteo Moretto, Stones continua a essere monitorato dai nerazzurri: prima, però, il club vuole definire le altre priorità di mercato. Il nome di John Stones continua a circolare con insistenza in casa Inter. Il difensore inglese resta infatti uno dei profili presi in considerazione dalla dirigenza nerazzurra per rinforzare il reparto arretrato, anche se al momento non rappresenta ancora la priorità assoluta. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter A fare il punto della situazione è Matteo Moretto, che conferma come il centrale sia stato nuovamente proposto all’Inter nelle scorse settimane. I contatti tra le parti sarebbero serviti per verificare la fattibilità dell’operazione e comprendere eventuali margini per un trasferimento in nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Calciomercato Inter, Stones resta un’opzione concreta: il difensore inglese è nei pensieri della dirigenza

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