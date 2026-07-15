Inghilterra-Argentina LIVE semifinale Mondiali 2026 diretta TV su Rai 1 e DAZN | a che ora vedere la partita

La semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina si gioca alle 21 all’Atlanta Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e DAZN.

La partita dei Mondiali 2026 in diretta dall'Atlanta Stadium alle 21: tutti gli aggiornamenti live e il risultato di Inghilterra-Argentina, seconda semifinale dei Mondiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Inghilterra - Argentina. Semifinale Mondiale 2026

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