Calcio femminile Maremma Women obiettivi ambiziosi

Da sport.quotidiano.net 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata costituita la Maremma Women, un’associazione sportiva dedicata al calcio femminile nella provincia di Grosseto. L’obiettivo principale è sviluppare e valorizzare il movimento femminile nel territorio. La nuova realtà si propone di promuovere la crescita del calcio femminile e di offrire opportunità alle giocatrici locali. La nascita di questa associazione rappresenta un passo importante per il settore nella zona.

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Il calcio femminile della provincia di Grosseto volta ufficialmente pagina. È nata la Maremma Women, associazione sportiva dilettantistica interamente dedicata allo sviluppo, alla valorizzazione e alla crescita del movimento in rosa sul territorio. Non una semplice costola di un club maschile, ma una realtà autonoma e specializzata, pronta a diventare un punto di riferimento per l’intera comunità maremmana. Il progetto poggia su solide basi non solo sportive, ma anche sociali, puntando su aggregazione, inclusione e crescita umana. La società si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione con una filiera già strutturata e competitiva.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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