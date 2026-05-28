CUS Unical Women e ACF Fiorentina hanno avviato una collaborazione nel settore del calcio femminile. La partnership prevede l’arrivo di tecnici della Fiorentina a Rende, senza dettagli su nomi specifici. La collaborazione potrebbe influenzare le opportunità di carriera delle atlete del CUS Unical, anche se non sono stati forniti dettagli su eventuali modifiche o nuovi percorsi professionali. La notizia riguarda esclusivamente l’accordo tra le due realtà sportive.

? Domande chiave Come cambierà la carriera delle atlete del CUS Unical?. Chi sono i tecnici della Fiorentina che arriveranno a Rende?. Perché l'università è diventata centrale in questo progetto di scouting?. Quali saranno le prime conseguenze pratiche per il calcio calabrese?.? In Breve Presentazione ufficiale venerdì 30 maggio ore 11:30 presso l'Aula C4 del campus Rende.. Luigi Del Sordo e i tecnici Bruni, Casciani e Pesci rappresentano il progetto Affiliate Italia.. Antonella Paura e Nicolò Chierchia guidano la delegazione del CUS Unical Women.. Rettore Gianluigi Greco e Giuseppe Pellegrino coordinano il legame con Scienze Motorie.. Il CUS Unical Women annuncia l’affiliazione con l’ACF Fiorentina, segnando un punto di svolta per il calcio femminile calabrese nel prossimo 30 maggio presso l’Università della Calabria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - CUS Unical Women e ACF Fiorentina: nuova sinergia per il calcio femminile

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