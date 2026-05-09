Calcio femminile obiettivo salvezza raggiunto | la Ternana Women resta in serie A

La squadra femminile della Ternana ha ottenuto la salvezza e continuerà a giocare in Serie A anche nella prossima stagione. La decisione è arrivata dopo le ultime partite di campionato, che hanno confermato la posizione in classifica necessaria per evitare la retrocessione. La squadra ha raggiunto l’obiettivo senza dover ricorrere ai spareggi, garantendo così la permanenza nel massimo livello del calcio femminile italiano.

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La Ternana Women conquista la salvezza e resta nel massimo campionato anche per la prossima stagione. Un traguardo storico, raggiunto con due giornate d’anticipo grazie al vantaggio costruito settimana dopo settimana sul Genoa. E proprio il risultato della sfida tra le liguri e la Fiorentina.🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX ALESSIA TARQUINIO PARLA DEL CALCIO FEMMINILE E DELLA PARITÀ SALARIALE Notizie correlate Calcio femminile. Ternana Women, scontro-salvezza in casa del ParmaNella Serie A femminile torna in campo la Ternana Women, per lo scontro-salvezza in casa del Parma (oggi ore 16, diretta su RaiSport, Raiplay e in... Leggi anche: Calcio, Serie A femminile: 2-0 alla Ternana, Roma campione d’Italia Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Roma, è il giorno dello scudetto? Basta una vittoria contro la Ternana per il terzo tricolore. Napoli-Juve vale mezza Champions; Dove vedere Roma-Ternana Women: data, orario e diretta; Fiorentina - Como Women in Diretta Streaming | DAZN IT; Scheda squadra Ternana Women. Ternana Women salva: la sconfitta del Genoa regala la permanenza in Serie ALa Ternana Women conquista la salvezza con due giornate d’anticipo. Il verdetto è arrivato questo pomeriggio grazie alla sconfitta del Genoa, battuto in casa dalla Fiorentina per 2-3, risultato che ... ternananews.it Ternana Women, stagione finita anche per Pirone: emergenza nella corsa salvezzaDopo Pellegrino Cimò ed Erzen, stagione finita anche per la centravanti: rossoverdi senza attacco titolare nelle ultime due giornate. Ma sabato può arrivare la salvezza senza giocare ... calciofere.it Serie A Women Athora | Lazio-Ternana Women, la vendita dei tagliandi | News x.com Roma-Ternana W. 2-0 | Doppietta di Giugliano: giallorosse campionesse d'Italia! | #SerieAWomenAthora reddit