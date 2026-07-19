cagliari 12 1 alla formazione under 20

Il Cagliari ha disputato una partita con la formazione Under 20, vincendo con un punteggio di 12-1. La squadra ha svolto anche oggi una doppia seduta di allenamenti al CRAI Sport Center. La prima fase della preparazione precampionato, iniziata questa settimana, si concluderà mercoledì 22, quando la squadra partirà per la località di Ponte di Legno-Tonale.

Domenica in campo per il Cagliari di mister Pisacane, impegnati anche oggi in una doppia seduta di lavoro. Al CRAI Sport Center la squadra prosegue la prima fase della preparazione precampionato che si concluderà mercoledì 22 con la partenza per Ponte di Legno-Tonale. Questa mattina il gruppo ha svolto un lavoro aerobico; nel pomeriggio, dopo un'attivazione tecnica, partita di allenamento insieme all'U20 di mister Alberto Gallego. A bordocampo il Vicepresidente rossoblù Maurizio Fiori, con il Club Ambassador Nicola Riva, il Direttore sportivo Pietro Accardi e Roberto Muzzi per l'area scouting. Per il Settore giovanile erano presenti il neo Direttore Max Canzi, il direttore sportivo Pierluigi Carta e il coordinatore tecnico Oscar Erriu. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Inter-Cagliari stasera su Sky: le probabili formazioni

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