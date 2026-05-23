Nel match tra Milan e Cagliari, Nkunku sarà titolare nel 3-5-2 di Allegri, mentre Leao partirà dalla panchina. A sorpresa, il cambio a centrocampo prevede una modifica rispetto alle ultime uscite.

Da ieri, il Milan è in ritiro a Milanello con l'obiettivo di vincere contro il Cagliari domani sera a San Siro, per assicurarsi un posto nella prossima edizione della Champions League. Ci sono ancora dubbi sull'undici titolare di Massimiliano Allegri: in attacco ci sarà Nkunku, reduce da due ottime partite contro l'Atalanta e il Genoa, ma ancora non c'è certezza sul suo partner in attacco. Attesi cambi anche a centrocampo nel 3-5-2 rossonero. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', resta il dubbio in attacco su chi schierare al fianco dell'intoccabile Nkunku: pronto o Füllkrug o Gimenez. Leao e Pulisic sono destinati a partire dalla panchina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Cagliari, probabile formazione: Nkunku intoccabile. Cambio a sorpresa a centrocampo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PROBABILE FORMAZIONE - Rientra Leao, out Nkunku: Pavlovic dovrebbe farcela

Sullo stesso argomento

Milan-Cagliari, la probabile formazione di Allegri: tre ballottaggi a sorpresa e la decisione su Modri?Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 24 maggio alle ore 20:45 a 'San Siro', sarà...

Probabile formazione Milan: Allegri senza Leão, spunta la nuova coppia Nkunku-Giménez per il GenoaLa probabile formazione del Milan per il Genoa: Massimiliano Allegri affronta l'emergenza squalifiche e lancia dal 1' la coppia Nkunku-Giménez.

Verso Milan-Cagliari, la probabile formazione: Saelemaekers e Ricci provati nell’undici titolare x.com

[SkySport] Formazione probabile contro il Cagliari. reddit

Probabili formazioni Milan-Cagliari: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Pulisic, Nkunku, Modric, Gimenez, Kilicsoy, Mendy e BelottiIl Milan va a caccia del pass per la Champions League contro un Cagliari già salvo: le scelte di Massimiliano Allegri e di Fabio Pisacane per la gara decisiva di San Siro. goal.com

Milan-Cagliari, probabili formazioni e dove vederlaI precedenti sorridono al Diavolo, ma la squadra di Pisacane vuole chiudere la stagione con personalità dopo la salvezza conquistata ... calciocasteddu.it