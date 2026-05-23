Milan-Cagliari probabile formazione | Nkunku intoccabile Modric verso la panchina
Il Milan si prepara ad affrontare il Cagliari con una probabile formazione in cui Nkunku sarà titolare, mentre Rafael Leao potrebbe partire dalla panchina. La squadra utilizzerà un modulo 3-5-2 e le scelte di formazione sono ancora da ufficializzare. Modric sembra destinato a non essere inserito tra i titolari, mentre il resto della squadra si avvicina alla partita.
Da ieri, il Milan è in ritiro a Milanello con l'obiettivo di vincere contro il Cagliari domani sera a San Siro, per assicurarsi un posto nella prossima edizione della Champions League. Ci sono ancora dubbi sull'undici titolare di Massimiliano Allegri: in attacco ci sarà Nkunku, reduce da due ottime partite contro l'Atalanta e il Genoa, ma ancora non c'è certezza sul suo partner in attacco. Possibili cambi anche a centrocampo nel 3-5-2 rossonero? Le ultime novità. Come riportato dal giornalista Peppe Di Stefano su Sky Sport 24, resta il dubbio in attacco su chi schierare al fianco dell'intoccabile Nkunku: pronto o Füllkrug o Gimenez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Probabile formazione Milan: Allegri torna coi titolari, ci sono anche Pulisic e Leao
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[SkySport] Formazione probabile contro il Cagliari. reddit
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