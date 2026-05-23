Il Milan si prepara ad affrontare il Cagliari con una probabile formazione in cui Nkunku sarà titolare, mentre Rafael Leao potrebbe partire dalla panchina. La squadra utilizzerà un modulo 3-5-2 e le scelte di formazione sono ancora da ufficializzare. Modric sembra destinato a non essere inserito tra i titolari, mentre il resto della squadra si avvicina alla partita.

Da ieri, il Milan è in ritiro a Milanello con l'obiettivo di vincere contro il Cagliari domani sera a San Siro, per assicurarsi un posto nella prossima edizione della Champions League. Ci sono ancora dubbi sull'undici titolare di Massimiliano Allegri: in attacco ci sarà Nkunku, reduce da due ottime partite contro l'Atalanta e il Genoa, ma ancora non c'è certezza sul suo partner in attacco. Possibili cambi anche a centrocampo nel 3-5-2 rossonero? Le ultime novità. Come riportato dal giornalista Peppe Di Stefano su Sky Sport 24, resta il dubbio in attacco su chi schierare al fianco dell'intoccabile Nkunku: pronto o Füllkrug o Gimenez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Cagliari, probabile formazione: Nkunku intoccabile. Modric verso la panchina

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Probabile formazione Milan: Allegri torna coi titolari, ci sono anche Pulisic e Leao

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