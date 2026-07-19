Cafissi festeggia 75 anni Una storia costruita | L’azienda siete tutti voi
Cafissi ha celebrato i suoi 75 anni di attività, scegliendo di mettere in evidenza le persone che hanno contribuito alla sua crescita. La ricorrenza non è stata accompagnata da eventi ufficiali, ma da un messaggio che sottolinea il ruolo di tutti i dipendenti nel percorso dell’azienda. La comunicazione si concentra sulla storia condivisa e sulla collaborazione tra i lavoratori, senza riferimenti a eventi pubblici o celebrazioni formali.
Settantacinque anni di storia raccontati non con una celebrazione dell’azienda, ma delle persone che l’hanno resa possibile. Cafissi, azienda tessile del distretto, ha scelto di festeggiare questo importante traguardo aprendo le porte della propria sede a collaboratori, dipendenti, ex dipendenti e partner storici, protagonisti di un percorso iniziato nel 1951 grazie all’intuizione e al coraggio di cinque fratelli provenienti da una famiglia di contadini. La serata è stata un viaggio attraverso tre generazioni imprenditoriali, unite dallo stesso filo conduttore: custodire i valori delle origini continuando a guardare al futuro. Un racconto... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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