Cafissi festeggia 75 anni Una storia costruita | L’azienda siete tutti voi

Notizia in breve

Cafissi ha celebrato i suoi 75 anni di attività, scegliendo di mettere in evidenza le persone che hanno contribuito alla sua crescita. La ricorrenza non è stata accompagnata da eventi ufficiali, ma da un messaggio che sottolinea il ruolo di tutti i dipendenti nel percorso dell’azienda. La comunicazione si concentra sulla storia condivisa e sulla collaborazione tra i lavoratori, senza riferimenti a eventi pubblici o celebrazioni formali.