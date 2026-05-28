L' azienda leader nel cioccolato festeggia 80 anni di storia insieme alle proprie persone

Da leccotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'azienda produttrice di cioccolato ha celebrato gli 80 anni dalla sua fondazione con una giornata dedicata ai dipendenti e alle persone coinvolte nel suo sviluppo. La festa ha coinvolto collaboratori e staff, sottolineando il legame con il territorio e la crescita internazionale nel corso degli anni. La cerimonia ha evidenziato il contributo quotidiano di chi lavora per l’azienda, senza ulteriori dettagli su eventi o interventi.

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Ottant’anni di storia, di crescita internazionale e di legame profondo con il territorio. Icam Cioccolato ha celebrato il proprio anniversario con una giornata speciale dedicata ai propri collaboratori e a tutte le persone che ogni giorno contribuiscono allo sviluppo dell’azienda, trasformando la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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