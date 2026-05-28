L' azienda leader nel cioccolato festeggia 80 anni di storia insieme alle proprie persone

Notizia in breve

Un'azienda produttrice di cioccolato ha celebrato gli 80 anni dalla sua fondazione con una giornata dedicata ai dipendenti e alle persone coinvolte nel suo sviluppo. La festa ha coinvolto collaboratori e staff, sottolineando il legame con il territorio e la crescita internazionale nel corso degli anni. La cerimonia ha evidenziato il contributo quotidiano di chi lavora per l’azienda, senza ulteriori dettagli su eventi o interventi.