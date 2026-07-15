Ci avete inondato di affetto! Questo bacio è anche per tutti voi | Rita Pavone festeggia i 100 anni del marito Teddy Reno

Da ilfattoquotidiano.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il cantante e showman Teddy Reno ha tagliato il traguardo dei 100 anni lo scorso 11 luglio, festeggiando il compleanno accanto alla sua amata moglie, Rita Pavone. È stata proprio l’artista a condividere con i fan gli attimi di commozione durante lo spegnimento delle candeline, pubblicando sui propri canali social un video in cui si immortala mentre posa un affettuoso bacio sulla guancia del marito. “Ci avete inondato di affetto. Questo bacio è anche per tutti voi. Teddy 100?, ha scritto Rita Pavone a corredo del post. Teddy Reno è stato una figura leggendaria della musica leggera, protagonista di un’epoca di eleganza melodica, di canzoni che parlano d’amore con grazia, di un’Italia che si scopriva moderna sognando attraverso la radio, la televisione e il Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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