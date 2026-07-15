Il cantante e showman Teddy Reno ha tagliato il traguardo dei 100 anni lo scorso 11 luglio, festeggiando il compleanno accanto alla sua amata moglie, Rita Pavone. È stata proprio l’artista a condividere con i fan gli attimi di commozione durante lo spegnimento delle candeline, pubblicando sui propri canali social un video in cui si immortala mentre posa un affettuoso bacio sulla guancia del marito. “Ci avete inondato di affetto. Questo bacio è anche per tutti voi. Teddy 100?, ha scritto Rita Pavone a corredo del post. Teddy Reno è stato una figura leggendaria della musica leggera, protagonista di un’epoca di eleganza melodica, di canzoni che parlano d’amore con grazia, di un’Italia che si scopriva moderna sognando attraverso la radio, la televisione e il Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci avete inondato di affetto! Questo bacio è anche per tutti voi”: Rita Pavone festeggia i 100 anni del marito Teddy Reno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Apo ni Chavit Singson na si Vic Singson, pinost pasabog na pics nilang dalawa ni Kitty Duterte

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Teddy Reno compie 100 anni, Rita Pavone emoziona: «Felice di avere lottato per lui contro tutti»

Leggi anche: Teddy Reno compie 100 anni, l’amore scandaloso con Rita Pavone e la malattia

Temi più discussi: Teddy Reno ha compiuto 100 anni, il bacio di Rita Pavone; Per tutti voi. Rita Pavone, quel gesto con il marito che emoziona tutti: unica!; Per tutti voi Rita Pavone quel gesto con il marito che emoziona tutti | unica!.

Teddy Reno compie 100 anni. Il fascismo, i problemi di memoria e l’amore per Rita Pavone: Una festa in famiglia per goderci questa dataCento anni per Teddy Reno, figura leggendaria della musica leggera, protagonista di un'epoca di eleganza melodica, di canzoni che parlano d'amore con grazia, di un'Italia che ... leggo.it

Rita Pavone: Il mio matrimonio è durato tutta la vita. Alla faccia di chi diceva: Durerà tre minuti, come una canzoneLa cantante all'Italian Global Series ha ritirato il Maximo Excellence Award. Il mio matrimonio è durato tutta la vita. Alla faccia di chi diceva: Durerà tre minuti come una canzone ... iodonna.it