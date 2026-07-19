Un corpo carbonizzato è stato trovato nelle campagne di Eboli, in provincia di Salerno, e la Procura ipotizza si tratti di un omicidio. La vittima è un uomo di 53 anni, dipendente di un'agenzia ambientale e noto nel giornalismo sportivo. Secondo le indagini, sarebbe stato ucciso prima che il corpo fosse dato alle fiamme. Le autorità stanno verificando l'identità e approfondiscono le circostanze dell'evento.

La Procura di Salerno ipotizza l’omicidio. Il 53enne, dipendente Arpac e volto noto del giornalismo sportivo, sarebbe stato ucciso prima che il corpo venisse dato alle fiamme Dalle indagini sul ritrovamento di un cadavere carbonizzato nelle campagne di Eboli, in provincia di Salerno, sono emersi dettagli scioccanti. Secondo gli accertamenti coordinati dalla Procura di Salerno, l’uomo sarebbe stato ucciso e successivamente il suo corpo sarebbe stato dato alle fiamme nel tentativo di cancellare ogni traccia utile all’identificazione. Il corpo era stato rinvenuto in un terreno agricolo in condizioni tali da renderne impossibile un immediato riconoscimento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cadavere carbonizzato a Eboli: la vittima è il giornalista Luigi Esposito

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Trovato un cadavere carbonizzato a Eboli: la vittima è il giornalista Luigi Esposito

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