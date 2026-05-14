Tullio De Piscopo, batterista e cantante napoletano, ha recentemente festeggiato gli ottant’anni, compiuti il 24 febbraio. Nonostante il traguardo, si definisce ancora pieno di energia e vitalità. In un'intervista telefonica, ha parlato della sua carriera e delle prossime esibizioni, menzionando anche la sua passione per artisti come Chet Baker e Battiato. La sua esperienza musicale spazia tra vari generi e generazioni diverse.

Ottant’anni compiuti il 24 febbraio scorso, 80 anni è non sentirli, affatto. È inesauribile, per vitalità, anche al telefono Tullio De Piscopo, batterista-cantautore-percussionista napoletano, arcinoto e amato. Una forza della natura e del talento che ha suonato di tutto, con tutti, "da Chet Baker a Franco Battiato", esordisce. Poi un racconto inedito: "Nel 1978, alla Fiera di Francoforte, ero a presentare una batteria che avevano fatto per me. Di fronte c’era lo stand dove si esibiva Billy Cobham (considerato tra i più grandi batteristi del mondo, ndr). Mi accorsi che lui, seminascosto, mi stava ascoltando, mi fermai. Billy mi incoraggiò a continuare, dicendo "mi piace il tuo approccio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - De Piscopo, 80 e non sentirli: "Io, tra Chet Baker e Battiato. Sarà una serata incredibile"

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