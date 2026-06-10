Busto Arsizio Sport la città si rimette in gioco | Più giorni e più cuore tra tante novità Una grande soddisfazione

Da ilgiorno.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Busto Arsizio ha annunciato un nuovo progetto sportivo con più giorni di attività e coinvolgimento della comunità, accompagnato da numerose novità. La città si sta rimettendo in gioco, con un focus su rispetto, impegno e inclusione. Sono stati introdotti programmi per valorizzare i talenti locali e rafforzare il senso di appartenenza tra i partecipanti. La proposta ha ricevuto commenti positivi, definita una grande soddisfazione per chi ha contribuito all'iniziativa.

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Busto Arsizio (Varese), 11 giugno 2026 – “Rispetto, impegno, inclusione, appartenenza e valorizzazione dei talenti. Lo sport è una palestra di vita e tutti devono avere la possibilità di entrare in questo mondo, mettersi alla prova e far crescere il proprio talento”. Per questo Giuditta Lualdi, pallavolista ed ex capitana della Uyba, è orgogliosa dell'evento Busto Arsizio Sport, organizzato dall’ Associazione Cuore Pieno, presieduta da Filippo Lualdi, fratello della giocatrice, e di cui la stessa Giuditta è vicepresidente. Patrocinato dal Comune, l’appuntamento ritorna quest’anno dal 2 all'11 luglio.  “Non tutti possono permettersi un corso - spiega Giuditta - e per superare questa difficoltà questa iniziativa ha anche l’obiettivo di supportare economicamente le famiglie per l’ iscrizione di bambini e ragazzi alle attività sportive ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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