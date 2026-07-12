Regalo del Pd | bus gratis ai migranti

In provincia di Pavia, un uomo di nazionalità nigeriana è stato trovato in un parco pubblico con un’ascia in mano. Non sono stati riferiti dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze dell’episodio. Nel frattempo, il Partito Democratico ha annunciato un'iniziativa che prevede il trasporto gratuito in autobus per i migranti.

Casteggio, in provincia di Pavia, un nigeriano si aggirava in un parco pubblico con un’ascia in mano e non certo con l’intenzione di preparare la legna per l’inverno. I carabinieri hanno accertato che l’uomo era in possesso di un regolare permesso di soggiorno, ma senza fissa dimora. Insomma, le forze dell’ordine sono arrivate prima che succedesse qualche cosa di irreparabile.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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