Prima gli stranieri | bus gratis ai migranti richiedenti asilo FdI lancia la raccolta di firme per dire no

A Bologna, è stata avviata una raccolta firme da parte di Fratelli d’Italia per chiedere al Comune di sospendere la proposta di offrire trasporti pubblici gratuiti ai richiedenti asilo. La decisione di rendere gratuiti i bus per questa categoria ha scatenato proteste e polemiche in Consiglio comunale. La proposta, contestata da alcuni consiglieri, mira a limitare i benefici di trasporto riservati ai migranti richiedenti asilo.

Bologna reagisce allo scandalo dei bus gratuiti riservati ai richiedenti asilo. E Fratelli d’Italia, dopo le proteste in Consiglio comunale, ha lanciato una raccolta firme per chiedere al Comune di Bologna d i rinunciare all’ipotesi di garantire la gratuità del trasporto pubblico ai richiedenti asilo. La petizione è stata presentata oggi dall’europarlamentare Stefano Cavedagna insieme al capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami, al senatore Marco Lisei e alla coordinatrice provinciale del partito Marta Evangelisti e dal neo meloniano Cristiano Di Martino, ex coordinatore bolognese della Lega entrato in FdI. L’iniziativa dei bus... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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“Raccolta firme contro i bus gratis ai richiedenti asilo”: la proposta di Fratelli d’Italia a BolognaA Bologna, un gruppo politico ha avviato una petizione per chiedere al Comune di non rendere gratuiti i mezzi pubblici per i richiedenti asilo.

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Argomenti più discussi: Bus gratis ai migranti, Capasso replica a La Verità: Non è un regalo, fate pace con il cervello; Minacce all’autista del bus: aveva solo chiesto di abbassare la musica; Ferito con un coccio di bottiglia a bordo di un bus, bloccato un uomo fuori di sé; Regalo del Pd: bus gratis ai migranti.

#Bologna la giunta #Pd di #Lepore ha deciso di usare l’avanzo di bilancio per regalare l’autobus gratuito ai migranti. Mentre le statistiche mostrano che gli extracomunitari commettono stabilmente oltre il 30% di reati come stupri e furti. x.com

Mancano autisti in Italia: l'azienda dei bus li cerca in MAROCCO e paga patente (3500€) e 6 mesi di AFFITTO per tutti i nuovi autisti marocchini (=visto che NON se ne trovano ITALIANI, non vogliono fare questo lavoro). reddit