Garnacho ha detto sì alla Roma | parla Fabrizio Romano ma il Chelsea non apre al prestito

Alejandro Garnacho è vicino all’accordo con la Roma, che ha ormai un principio di intesa con il giocatore. Secondo fonti, il giovane attaccante ha dato il suo sì alla proposta del club italiano. Tuttavia, il Chelsea non ha ancora acconsentito al prestito, lasciando in sospeso la trattativa. La proposta di Garnacho per la Roma sembra ormai definita, ma resta da chiarire la posizione dei londinesi.

Non è più soltanto un nome nella lista: Alejandro Garnacho è diventato improvvisamente il preferito della Roma per completare il proprio attacco, con un principio di accordo che sembra ormai delineato con il giocatore stesso. A confermarlo è stato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, fornendo un quadro dettagliato della situazione che vede il club giallorosso pronto a sedersi al tavolo con il Chelsea. Le parole di Romano: “Garnacho può lasciare il Chelsea”. “A livello di esterni torno sul nome di Garnacho: può lasciare il Chelsea e lo confermo, è un giocatore in vendita”, ha dichiarato Romano, chiarendo subito lo status del giocatore all’interno del progetto tecnico dei Blues. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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