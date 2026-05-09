LIVE Sinner-Ofner 6-3 6-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | buona la prima per l’azzurro contro un buonissimo austriaco
Nella partita valida per il torneo di Roma, un tennista italiano ha sconfitto l’avversario austriaco in due set con un punteggio di 6-3, 6-4. L’azzurro ha mantenuto il servizio senza concedere palle break e ha chiuso l’incontro con un servizio e un dritto vincenti. La vittoria consente all’atleta di raggiungere il terzo turno del torneo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3, 6-4 GAME, SET AND MATCH! Servizio e dritto dell’azzurro che va al terzo turno senza offrire palle break ad un buon Ofner. 40-15 Prima vincente! Due match point per l’azzurro. 30-15 Sulla riga il dritto in side in di Jannik, che colpo! 15-15 In rete la risposta di Ofner che si dispera per l’errore. Seconda palla. 0-15 Palla corta che non passa, brutto errore per Sinner. Seconda palla. 20.46 Ci siamo per giocare, e Sinner ripeterà la prima! 20.45 Si va per le lunghe visto che la persona da soccorrere si trova in uno dei punti più alti del Campo Centrale, dove i gradini sono abbastanza ripidi rendendo la situazione più complessa rispetto a quella precedente.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
LIVE Sinner-Ofner 6-3 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’austriaco annulla la palla del doppio break, azzurro prorompenteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Tira tutto in risposta Ofner e riesce a piazzare il dritto in lungolinea.
Leggi anche: LIVE Sinner-Ofner, ATP Roma 2026 in DIRETTA: tra poco Sabalenka, azzurro in campo non prima delle 19.00
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: Jannik Sinner - Sebastian Ofner agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner, il cammino del n. 1 a Roma inizia con Ofner: quando e dove vederla; Sabato tocca a Sinner: esordio alle 19 sul Centrale; Ofner, chi è l'avversario di Sinner a Roma.
Sinner-Ofner in diretta LIVE agli Internazionali di Roma 2026 6-3 5-3: un altro spettatore si sente male, partita sospesaSinner sfida Ofner nel secondo turno degli Internazionali di Roma 2026, match d'esordio per Jannik dopo il bye al primo turno come testa di serie ... fanpage.it
Sinner-Ofner diretta 6-3, 5-4: l'esordio di Jannik agli Internazionali di Roma. Dove vederla (tv e streaming) e precedentiE' il giorno del debutto di Jannik Sinner al Foro Italico. Dopo la vittoria nella scorsa serata di Musetti, questa volta tocca all'altoatesino scendere in campo al centrale ... ilmessaggero.it
Sinner-Ofner 6-3, 6-4: esordio perfetto di Jannik agli Internazionali di Roma, sfiderà uno tra Mensik e Popyrin facebook
Esordio più che agevole per Jannik Sinner ai sedicesimi di Roma. L'altoatesino batte Ofner in due set (6-4, 6-4) e accede agli ottavi dove affronterà il vincente di Popyrin-Mensik #CorrieredelloSport #Sinner x.com
Jannik Sinner inizierà a giocare sabato a Roma reddit