LIVE Sinner-Ofner 6-3 6-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | buona la prima per l’azzurro contro un buonissimo austriaco

Nella partita valida per il torneo di Roma, un tennista italiano ha sconfitto l’avversario austriaco in due set con un punteggio di 6-3, 6-4. L’azzurro ha mantenuto il servizio senza concedere palle break e ha chiuso l’incontro con un servizio e un dritto vincenti. La vittoria consente all’atleta di raggiungere il terzo turno del torneo.

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