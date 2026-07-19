Il Bundan Celtic Festival ha concluso la sua ventesima edizione, registrando un record di partecipanti e di eventi. L’edizione ha visto un numero superiore di visitatori rispetto agli anni precedenti, consolidando il festival come uno degli appuntamenti più rilevanti nel settore della rievocazione storica in Europa. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha mantenuto le sue caratteristiche di rappresentazione storica, con attività e spettacoli dedicati alla cultura celtica.

Un traguardo storico che profuma di leggenda, terra e magia. Il Bundan Celtic Festival arriva alla ventesima edizione e si consacra definitivamente come uno degli appuntamenti di rievocazione storica più straordinari ed evocativi d’Europa. Un’edizione epica, capace non solo di confermare il successo degli anni passati, ma di accrescere ulteriormente una marea di migliaia di visitatori, giunti da ogni angolo d’Italia e del continente per immergersi in un vero e proprio viaggio nel tempo. Sotto la maestosa ombra della Rocca Possente di Stellata, il legame ancestrale con la storia ha preso vita in un’atmosfera unica, dove il battito dei tamburi e il richiamo delle antiche tribù hanno trasformato le rive del Po in una spettacolare e vibrante celebrazione della cultura celtica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bundan, la magia del mito . Chiude un’edizione record

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Notti celtiche in golena, riparte il ’Bundan’. Vent’anni di musica irish, passione e magiaNella golena vicino alla Rocca Possente di Stellata si svolge la rassegna “Notti celtiche”, che celebra vent’anni di musica irlandese.

Festival dell’Economia: si chiude l’edizione record a TrentoIl Festival dell’Economia a Trento si è concluso con un’edizione record di partecipanti.

Temi più discussi: Bundan, la magia del mito . Chiude un’edizione record; Notti celtiche in golena, riparte il ’Bundan’. Vent’anni di musica irish, passione e magia; In golena torna la grande battaglia. Un tuffo nel passato con il Bundan; Notti celtiche in golena riparte il ’Bundan’ Vent’anni di musica irish passione e magia.

Bundan, la magia del mito. Chiude un’edizione recordQuarta giornata del Celtic Festival: attese migliaia di visitatori per il gran finale. Il sindaco Saletti: Accoglieremo tutti in sicurezza. Un evento che crea indotto. msn.com

In golena torna la grande battaglia. Un tuffo nel passato con il BundanBondeno, il Celtic Festival comincerà giovedì (fino a domenica) con un ricco programma di eventi. Fra gli appuntamenti clou, la spettacolare rievocazione che coinvolgerà centinaia di figuranti e volon ... msn.com