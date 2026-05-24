Festival dell’Economia | si chiude l’edizione record a Trento

Il Festival dell’Economia a Trento si è concluso con un’edizione record di partecipanti. Durante l’evento, si sono affrontati temi come l’impatto del controllo delle grandi aziende tecnologiche sull’autonomia economica dei paesi. Sono intervenuti giovani economisti e rappresentanti di nuove potenze globali, coinvolti in discussioni sui cambiamenti in atto e sulle sfide future. La manifestazione ha visto numerosi interventi e dibattiti sul ruolo delle Big Tech nel panorama internazionale.

? Punti chiave Come influenzerà il controllo delle Big Tech l'autonomia economica delle nazioni?. Chi sono i protagonisti del dibattito tra giovani e nuove potenze globali?. Perché l'intelligenza artificiale diventerà il pilastro dei futuri rapporti geopolitici?. Quali sfide attendono le nuove generazioni di fronte all'ascesa di Cina e Russia?.? In Breve Oltre 140.000 presenze registrate negli ultimi quattro anni del festival a Trento.. Carlo Calenda affronta il tema dei giovani come ultima chiamata per l'Europa.. Programma esteso a cinque giornate per gestire il palinsesto più fitto del 2026.. Dibattiti su nuove autarchie di Russia e Cina e potere delle Big Tech. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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