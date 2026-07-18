Notti celtiche in golena riparte il ’Bundan’ Vent’anni di musica irish passione e magia

Da ilrestodelcarlino.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella golena vicino alla Rocca Possente di Stellata si svolge la rassegna “Notti celtiche”, che celebra vent’anni di musica irlandese. L’evento si svolge all’aperto, tra i pioppi, al crocevia di tre terre. La manifestazione riprende dopo una pausa, offrendo concerti e momenti di musica dal vivo dedicati alla tradizione celtica. La location si trova lungo un corso d’acqua che attraversa il territorio, creando un’atmosfera suggestiva per gli appassionati di musica e cultura irlandese.

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Là dove il fiume sussurra, al crocevia di tre terre che si abbracciano, c’è un vento che soffia tra i pioppi. Accanto alla Rocca Possente di Stellata, nel cuore della golena, c’è una storia che attraversa i millenni. È racchiusa nei vent’anni di ’Bundan’, il festival celtico che raduna ogni anno migliaia e migliaia di persone da mezza Italia. Immaginarlo come una semplice rassegna, come un evento, è riduttivo. Il Bundan è, prima di ogni altra cosa, un fenomeno sociale. Possiamo dire che è cresciuta, negli anni, una vera e propria "generazione Bundan". Come i ’Daridel’, il gruppo musicale che si è esibito ieri sera sera: un gruppo di ragazzi che ha iniziato a suonare strumenti celtici proprio alle latitudini di Stellata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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