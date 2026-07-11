Mondiali l’ultima frontiera del business della Fifa | in vendita l’erba del campo della finale Prezzi fino a 3mila dollari

Sul sito ufficiale della Fifa si trovano in vendita prodotti legati ai Mondiali, tra cui magliette, cappellini e anche l’erba del campo della finale al MetLife Stadium di New York-New Jersey. I prezzi per l’erba del campo arrivano fino a 3.000 dollari. Le offerte sono disponibili online e si rivolgono ai tifosi e collezionisti interessati a oggetti legati all’evento.

Magliette, cappellini e pure l’erba del MetLife Stadium di New York-New Jersey. Sul sito della Fifa, il massimo organo guidato da Gianni Infantino, si trova di tutto a tema Mondiali. Perfino autentiche porzioni del manto erboso dello stadio che ospiterà la finale della competizione, in programma il 19 luglio. Il prezzo parte da 390 euro (450 dollari) e l’offerta è riservata ai residenti di Stati Uniti, Europa e Regno Unito. L’erba arriverà in un astuccio inciso con il logo del torneo, la data, la sede e il risultato della partita, insieme a una chiavetta Usb con il video che ne certifica l’autenticità. I potenziali ricavi della Fifa. Secondo quanto riportato da The Atlantic, la produzione del cimelio è stata affidata alla società britannica Keep Stub, che propone anche tre versioni premium dal valore di 900, 1. 🔗 Leggi su Open.online

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