Buco sulle fasce dopo l’addio di Celik | la Roma lavora su due strade Moreira e Dodo

Dopo l’addio di Celik, la Roma ha solo tre giocatori per il ruolo di terzino offensivo. La società sta valutando due opzioni: Moreira e Dodo. La partenza del difensore ha creato un vuoto nel reparto, lasciando la rosa con Wesley, Rensch e Angeliño, quest’ultimo sotto osservazione dopo una stagione deludente. La squadra lavora per rinforzare la fascia e coprire la lacuna lasciata dall’addio del difensore.

Una voragine, non un semplice buco. Lo scippo di Celik da parte della Juventus ha lasciato la Roma con appena tre nomi in rosa per la batteria dei quinti: Wesley, Rensch e Angeliño, quest’ultimo finito sotto osservazione dopo una stagione da fantasma a Trigoria, per la quale peraltro nessuno lo ritiene responsabile in prima persona. Un vuoto più grande di quanto sembri. Il problema, in realtà, va oltre il solo esterno mancino. Anche il mancato rinnovo di Zeki ha fatto saltare parte dei piani giallorossi: sulla carta, oggi, mancano un terzino destro, un esterno sinistro e pure un centrale di difesa aggiuntivo, dal momento che il turco agiva spesso da braccetto, a gara in corso, in caso di necessità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Post inqualificabile. Nonostante ciò, mi preme ricordare che senza il buco di bilancio che ha creato quando era premier, l'Italia avrebbe molte più risorse per aiutare e sostenere le fasce di popolazione più vulnerabili in questi tempi complicati. x.com