La Roma prova il colpo doppio sulle fasce | Summerville e Moreira insieme spesa vicina ai 70 milioni

Da sololaroma.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Roma sta trattando per acquistare contemporaneamente Summerville e Moreira, con una spesa complessiva intorno ai 70 milioni di euro. L'obiettivo è rinforzare le fasce offensive della squadra, secondo le informazioni raccolte. Nessuna conferma ufficiale è arrivata, ma le trattative sono in corso. Entrambi i giocatori sono al centro delle negoziazioni, che coinvolgono diversi aspetti contrattuali e finanziari. La società punta a chiudere gli accordi nelle prossime settimane.

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Due colpi, non uno solo. La Roma starebbe spingendo con decisione per portare a Trigoria contemporaneamente Crysencio Summerville e Diego Moreira, per rinnovare da cima a fondo le corsie offensive della squadra di Gasperini. A riferirlo è il giornalista turco Ekrem Konur, secondo cui la spesa complessiva per la doppia operazione si aggirerebbe intorno ai 59,9 milioni di sterline, circa 70 milioni di euro. Summerville, l’obiettivo è chiudere sotto la clausola. Per l’esterno olandese del West Ham la strategia giallorossa è chiara: evitare di pagare per intero la clausola rescissoria, fissata a 45 milioni di sterline, e provare a chiudere l’affare a una cifra più bassa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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