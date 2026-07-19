Bruno Mars ferma il suo concerto e affetta un prosciutto da 700 euro | il video che ha conquistato Madrid

Durante un concerto in Europa, Bruno Mars ha interrotto l'esibizione e ha mostrato un prosciutto dal valore di 700 euro, affettandolo sul palco. Il video dell'episodio è diventato virale a Madrid. L'artista ha deciso di coinvolgere il pubblico con questa azione insolita, che ha attirato l'attenzione dei presenti. L'evento si inserisce nell'ambito del suo tour europeo, iniziato di recente.

The Romantic Tour è ufficialmente partito, e Bruno Mars ha voluto dare il benvenuto al suo pubblico europeo con uno spettacolo che va ben oltre la musica. La prima tappa spagnola allo stadio Metropolitano di Madrid ha regalato un momento che nessuno si aspettava, un siparietto diventato immediatamente virale sui social e destinato a entrare nella storia dello showmanship contemporaneo. Nel bel mezzo del concerto, subito dopo aver concluso le note di Leave the Door Open – il successo planetario che ha consacrato i Silk Sonic, il duo formato con Anderson Paak – Bruno Mars ha fatto qualcosa di totalmente inaspettato. Ha lasciato il microfono, ha chiesto di portare sul palco un supporto professionale per salumi e ha iniziato ad affettare una coscia di jamón ibérico di fronte a sessantamila spettatori increduli. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Bruno Mars LIVE in Paris 2026 | FULL CONCERT 4K | Stade de France | The Romantic Tour

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Bruno Mars e Anderson .Paak improvvisano un banchetto di prosciutto da 700€ sul palco di Madrid #BrunoMars x.com

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