Durante un concerto allo stadio Metropolitano, il cantante americano ha interrotto l’esibizione per affettare un prosciutto sul palco, lasciando il microfono per alcuni minuti. L’evento si è verificato durante lo spettacolo, senza annunci o spiegazioni ufficiali. Il video dell’episodio mostra il momento in cui il cantante si dedica all’azione, interrompendo momentaneamente la performance. L’interruzione ha attirato l’attenzione dei presenti e successivamente è stato condiviso sui social network.

Altro che cambio d’abito o pausa tra una canzone e l’altra: a Madrid Bruno Mars ha deciso di inserire in scaletta un momento che nessuno si aspettava. Durante il suo concerto allo stadio Metropolitano, il cantante americano ha lasciato il microfono per qualche minuto e ha preso in mano. un coltello da prosciutto. Davanti a migliaia di fan, l’artista ha trasformato il palco in una sorta di angolo gastronomico spagnolo, affettando e assaggiando del jamón iberico durante lo show. Un fuori programma decisamente insolito, ma perfettamente in linea con la capacità di Mars di sorprendere il pubblico anche al di fuori della musica. Il siparietto è arrivato al termine dell’esecuzione di “Leave the Door Open”, il grande successo dei Silk Sonic, il duo formato da Bruno Mars e Anderson. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bruno Mars mette in pausa il concerto e affetta un prosciutto sul palco – IL VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bruno Mars LIVE in Paris 2026 | FULL CONCERT 4K | Stade de France | The Romantic Tour

Notizie e thread social correlati

Bruno Mars a San Siro il 14 e 15 luglio: la probabile scaletta del concertoMartedì 14 luglio si terrà il concerto di Bruno Mars allo stadio San Siro di Milano, prima delle due date italiane del suo The Romantic Tour.