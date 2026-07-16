Durante il concerto di Bruno Mars a San Siro, una figura nota è stata avvistata tra il pubblico. Si tratta di un ex atleta famoso per le sue imprese sportive, che si trovava tra gli spettatori. La presenza di questa personalità ha attirato l’attenzione di molti fan, che hanno riconosciuto l’ex campione e hanno scattato numerose foto. La sua presenza ha generato entusiasmo tra il pubblico presente all’evento musicale.

Una sorpresa nella sorpresa. Se il concerto di Bruno Mars a San Siro è stato spettacolare, quello che molti fan non si aspettavano era di vedere uno spettatore d’eccezione in tribuna, una vera e propria star. A pochi metri dal prato, con sguardo rilassato, look estivo e birra in mano, a godersi i brani, ballando e cantando, c’era Michael Jordan, l’ex stella Nba dei Chicago Bulls che si trova in Italia per un periodo di vacanze. Il cestista più forte di tutti i tempi ha preso un volo da Olbia, abbandonando per un giorno la villeggiatura in Sardegna, ed è sbarcato a Milano per raggiungere il Meazza e godersi la seconda tappa milanese di “The Romantic Tour” dello showman hawaiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Michael Jordan a San Siro per il concerto di Bruno Mars: fan in delirio a Milano

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Michael Jordan al concerto di Bruno Mars a San Siro

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