' Bimbimbici' e orienteering in centro a Pisa | le modifiche al traffico e alla sosta nel weekend
Nel weekend del 23 e 24 maggio, Pisa sarà teatro di due eventi sportivi che coinvolgeranno varie zone della città. Durante queste giornate, sono previste modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta per consentire lo svolgimento delle iniziative. Tra le manifestazioni in programma ci sono una pedalata dedicata ai più giovani e una gara di orientamento, entrambe con il fine di promuovere attività sportive e di aggregazione. La città si prepara quindi a modificare temporaneamente il traffico per accogliere le manifestazioni.
Nel fine settimana del 23 e 24 maggio sono in programma a Pisa due manifestazioni sportive che interesseranno diverse aree cittadine e comporteranno modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta. Si tratta della 25ª edizione di 'Bimbimbici', iniziativa promossa da Fiab in collaborazione con il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Sullo stesso argomento
Asfaltature in via Bonanno e Corridoni: modifiche al traffico e alla sostaIl Comune di Pisa informa che sono in programma interventi di manutenzione stradale in via Bonanno Pisano, già avviati nella giornata di oggi 8...
Raduno Vesparezzo e altri eventi in città: le modifiche a traffico e sosta nel fine settimanaIn occasione del “25esimo raduno nazionale Vesparezzo 2026”, in programma nei giorni 1, 2 e 3 maggio, la circolazione e la sosta in viale Buozzi, via...
MOBILITA' SOSTENIBILE, DOMENICA 24 MAGIO SUI LUNGARNI DI PISA Si svolgerà domenica 24 maggio la venticinquesima edizione di Bimbimbici, manifestazione organizzata da FIAB in collaborazione con il Comune di Pisa, che vuole promuovere la facebook
Torna Bimbimbici: pedalata per bambini e famiglie a PiacenzaUn intero mese in bicicletta dedicato alle bambine e ai bambini per promuovere strade scolastiche e percorsi casa-scuola sicuri, stili di vita sostenibili e città più salubri e vivibili: torna Bimbimb ... ilpiacenza.it
Torna Bimbimbici: sabato la pedalata in città per bambini e famiglieTorna Bimbimbici: sabato 23 maggio a Piacenza una pedalata cittadina dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, all’insegna della mobilità sostenibile, ... piacenzasera.it