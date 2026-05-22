' Bimbimbici' e orienteering in centro a Pisa | le modifiche al traffico e alla sosta nel weekend

Nel weekend del 23 e 24 maggio, Pisa sarà teatro di due eventi sportivi che coinvolgeranno varie zone della città. Durante queste giornate, sono previste modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta per consentire lo svolgimento delle iniziative. Tra le manifestazioni in programma ci sono una pedalata dedicata ai più giovani e una gara di orientamento, entrambe con il fine di promuovere attività sportive e di aggregazione. La città si prepara quindi a modificare temporaneamente il traffico per accogliere le manifestazioni.

Nel fine settimana del 23 e 24 maggio sono in programma a Pisa due manifestazioni sportive che interesseranno diverse aree cittadine e comporteranno modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta. Si tratta della 25ª edizione di 'Bimbimbici', iniziativa promossa da Fiab in collaborazione con il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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