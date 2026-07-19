Britney Spears rompe il silenzio sui social | Mia madre sapeva che mi trattavano come una schiava

Britney Spears ha scritto sui social di aver scoperto che sua madre sapeva che veniva trattata come una schiava durante gli anni sotto tutela legale. La cantante ha fatto questa rivelazione a cinque anni dal suo recupero della libertà, sottolineando che le ferite di quei quindici anni non si sono ancora rimarginate. La sua dichiarazione mette in discussione il ruolo della madre durante quel periodo.

Sono passati cinque anni da quando Britney Spears ha riconquistato la sua libertà, eppure le ferite di quei quindici anni vissuti sotto tutela legale continuano a sanguinare. La popstar è tornata a raccontare pubblicamente il dolore di quel periodo attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social, poi cancellato, ma destinato comunque a lasciare il segno. Parole crude, dirette, che riportano alla luce un controllo che andava ben oltre la semplice protezione legale. Dal 2008 al 2021, ogni decisione che riguardava la vita di Britney Spears veniva presa da altri. La conservatorship, il regime di tutela che in Italia definiremmo amministrazione di sostegno, era nelle mani del padre Jamie Spears. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Britney Spears rompe il silenzio il dolore della conservatorship

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Britney Spears fa una rivelazione scioccante: ha fatto la schiava per anni, l’accusa tremenda alla madreBritney Spears ha dichiarato di aver subito anni di controllo durante la suo tutela legale, definendo il periodo come una condizione di schiavitù.

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