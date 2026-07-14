Britney Spears ha dichiarato di aver subito anni di controllo durante la suo tutela legale, definendo il periodo come una condizione di schiavitù. Ha riferito di portare cicatrici emotive e fisiche ancora oggi, anche dopo la fine della tutela. La cantante ha spesso parlato pubblicamente del dolore vissuto in quegli anni, condividendo dettagli personali con i fan. La sua testimonianza si focalizza sui ricordi di quel periodo e sulle conseguenze durature sulla sua vita.

Le cicatrici lasciate dagli anni della conservatorship continuano a pesare sulla vita di Britney Spears. Nonostante la tutela legale sia terminata da tempo, la popstar torna spesso a raccontare il dolore vissuto in quel lungo periodo, condividendo riflessioni molto personali con i suoi fan. Nelle ultime ore la cantante ha pubblicato un nuovo e intenso sfogo sui social, nel quale è tornata ad accusare la propria famiglia, soffermandosi in particolare sul ruolo avuto dalla madre durante quegli anni. Britney Spears accusa la sua famiglia: parole durissime. Nel lungo messaggio pubblicato online, Britney Spears ha ricordato le limitazioni che, a suo dire, hanno segnato quindici anni della sua esistenza. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Britney Spears fa una rivelazione scioccante: ha fatto la schiava per anni, l’accusa tremenda alla madre

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Britney Spears: da REGINA del pop a PRIGIONIERA del sistema | La verità sulla

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