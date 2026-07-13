Britney Spears ha condiviso un messaggio sui social in cui accusa la madre di aver trattato suo padre come una schiava durante il loro rapporto. La cantante afferma di incolpare la madre per questo comportamento e torna a parlare dei momenti difficili vissuti con la famiglia. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di ripetute accuse pubbliche rivolte ai membri della famiglia riguardo al loro ruolo nei periodi di crisi personale.

Britney Spears rompe ancora una volta il silenzio sul periodo più difficile della sua vita. Attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social, la popstar è tornata a raccontare il dolore vissuto durante i 15 anni di conservatorship, il regime di tutela legale che, fino al 2021, ha affidato il controllo della sua vita e delle sue decisioni al padre Jamie Spears. Nel suo sfogo, la cantante descrive quegli anni come un periodo in cui si è sentita privata della libertà e della propria identità. Un’esperienza che, nonostante la fine della tutela, continua ancora oggi a lasciare profonde ferite. Britney ha ripercorso alcune delle limitazioni che, a suo dire, hanno segnato la sua quotidianità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio padre ha trattata come una schiava, incolpo mia madre per questo”: il duro sfogo di Britney Spears che torna ad accusare la famiglia

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