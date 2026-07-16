Milan Amorim valuta Camarda e Kosti? | gli scenari più probabili per i due attaccanti
Il Milan aspetta l’arrivo ufficiale di Gonçalo Ramos, che si unirà alla squadra il 29 luglio dopo le vacanze post-Mondiali. Nel frattempo, il tecnico valuta le possibilità di utilizzo di Camarda e Kosti come attaccanti, analizzando gli scenari più probabili per loro. La squadra si concentra sulla linea verde, senza ulteriori annunci ufficiali su eventuali movimenti di mercato riguardanti altri attaccanti.
Nell'attesa che Gonçalo Ramos, acquisto di grido del calciomercato estivo del Milan, si unisca ufficialmente ai compagni di squadra il prossimo mercoledì 29 luglio al termine delle vacanze post-Mondiali, i riflettori nel ritiro di Milanello sono tutti puntati sulla linea verde. Il nuovo allenatore del Diavolo, Rúben Amorim, sta infatti valutando con grande attenzione le giovani punte presenti in questi primi giorni di allenamento nel centro sportivo: i profili sotto la lente d'ingrandimento sono quelli di Francesco Camarda e Andrej Kosti?. Il futuro di Camarda: il bivio del prestito dopo il rinnovo fino al 2031. Francesco Camarda, attaccante classe 2008, è rientrato alla base dopo l'esperienza in prestito trascorsa nelle fila del Lecce e si giocherà proprio in questi giorni la possibilità di una conferma in prima squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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