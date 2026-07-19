La questione riguarda la richiesta di rendere pubblici i dati sul traffico relativi alla bretella di Montevarchi, una strada che collega Ponte Leonardo a viale Matteotti. La richiesta nasce per chiarire l'impatto dell’opera sul traffico locale. La discussione sulla trasparenza dei dati si inserisce nel dibattito più ampio sulle modalità di realizzazione e gestione dell’opera, che continua a dividere l’opinione pubblica e le forze politiche della città.

MONTEVARCHI Nel dibattito politico cittadino torna al centro la realizzazione della nuova bretella tra Ponte Leonardo e viale Matteotti, un’opera che continua a sollevare interrogativi e divisioni. La giunta comunale ha infatti approvato l’esclusione del progetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (Vas), sostenendo la completezza del quadro istruttorio, ma senza rispondere preventivamente alle domande avanzate in Consiglio comunale e dai cittadini. È il j’accuse dei gruppi consiliari Avanti Montevarchi e Impegno Comune, che chiedono chiarezza sull’intervento. La decisione, formalizzata con la delibera del 7 luglio 2026, è stata adottata prima che venissero forniti chiarimenti su aspetti ritenuti fondamentali dai consiglieri Camiciottoli e Rossi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bretella di Montevarchi, è polemica: "Rendere pubblici i dati sul traffico"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Appia, bretella per decongestionamento traffico: ok al finanziamento di 3 milioniLa Regione Campania ha approvato un finanziamento di 3 milioni di euro per la realizzazione di una bretella di collegamento tra l’Appia e la...

Bretella per decongestionare il traffico sull’Appia: ok al finanziamento da 3 milioniLa Regione Campania ha approvato un finanziamento di 3 milioni di euro per la costruzione di una bretella di collegamento tra l’Appia e la...

Temi più discussi: Bretella di Montevarchi, opposizioni all’attacco: Prima le risposte, poi le decisioni; Montevarchi, Camiciottoli e Rossi tornano a chiedere risposte sulla questione della bretella di viale Matteotti; Bretella di viale Matteotti, Avanti Montevarchi e Impegno Comune attaccano: La Giunta approva la delibera prima delle risposte al Consiglio; Avanti Montevarchi e Impegno Comune: Sulla Bretella la Giunta va avanti mentre gli Enti chiedono approfondimenti.

Montevarchi, Camiciottoli e Rossi tornano a chiedere risposte sulla questione della bretella di viale MatteottiAncora attenzione puntata sul progetto della bretella tra Ponte Leonardo e viale Matteotti a Montevarchi, per il quale sta andando avanti l’iter dell’Amministrazione comunale. I consiglieri di opposiz ... valdarnopost.it

Montevarchi. Bretella tra il Ponte Leonardo e e viale Matteotti. Petizione popolareArezzo, 09 giugno 2025 – Nel corso dell’ultimo mese, i residenti dei civici 35 e 37 di Viale Matteotti, insieme a numerosi altri cittadini di Montevarchi, hanno avviato una riflessione collettiva sul ... lanazione.it