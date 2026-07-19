Bretella di Montevarchi è polemica | Rendere pubblici i dati sul traffico

Da lanazione.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La questione riguarda la richiesta di rendere pubblici i dati sul traffico relativi alla bretella di Montevarchi, una strada che collega Ponte Leonardo a viale Matteotti. La richiesta nasce per chiarire l'impatto dell’opera sul traffico locale. La discussione sulla trasparenza dei dati si inserisce nel dibattito più ampio sulle modalità di realizzazione e gestione dell’opera, che continua a dividere l’opinione pubblica e le forze politiche della città.

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MONTEVARCHI Nel dibattito politico cittadino torna al centro la realizzazione della nuova bretella tra Ponte Leonardo e viale Matteotti, un’opera che continua a sollevare interrogativi e divisioni. La giunta comunale ha infatti approvato l’esclusione del progetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (Vas), sostenendo la completezza del quadro istruttorio, ma senza rispondere preventivamente alle domande avanzate in Consiglio comunale e dai cittadini. È il j’accuse dei gruppi consiliari Avanti Montevarchi e Impegno Comune, che chiedono chiarezza sull’intervento. La decisione, formalizzata con la delibera del 7 luglio 2026, è stata adottata prima che venissero forniti chiarimenti su aspetti ritenuti fondamentali dai consiglieri Camiciottoli e Rossi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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