La Regione Campania ha approvato un finanziamento di 3 milioni di euro per la realizzazione di una bretella di collegamento tra l’Appia e la Tangenziale Ovest. La decisione è stata comunicata dal sindaco e dall’assessore ai Lavori pubblici, che hanno annunciato il via libera tramite un decreto dirigenziale. La nuova infrastruttura mira a decongestionare il traffico nella zona e migliorare la viabilità locale.

Il sindaco di Bemevento Clemente Mastella e l’assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello rendono noto che la Regione Campania, con decreto dirigenziale, ha decretato l’ammissione al finanziamento da 3 milioni di euro per la bretella di collegamento Appia-Tangenziale Ovest. Il costo complessivo dell’opera è di 3 milioni 900mila euro, di cui 900mila saranno a carico del Comune. Si tratta di un’opera fondamentale per gli automobilisti della città e della provincia di Benevento, nonché per i residenti, specie quelli del rione Libertà e delle contrade contermini. La variante avrà due sensi di marcia, sarà lunga 2 km e collegherà contrada Serrettelle direttamente alla Tangenziale Ovest, con un bypass che alleggerirà il traffico sull’Appia, nei pressi del centro commerciale Buonvento. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Appia, bretella per decongestionamento traffico: ok al finanziamento di 3 milioni

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