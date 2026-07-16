La Regione Campania ha approvato un finanziamento di 3 milioni di euro per la costruzione di una bretella di collegamento tra l’Appia e la Tangenziale Ovest. La decisione è stata comunicata dal sindaco e dall’assessore ai Lavori pubblici, che hanno reso noto il decreto diretto della Regione. La nuova infrastruttura mira a decongestionare il traffico sulla strada principale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello rendono noto che la Regione Campania, con decreto dirigenziale, ha decretato l’ammissione al finanziamento da 3 milioni di euro per la bretella di collegamento Appia-Tangenziale Ovest. Il costo complessivo dell’opera è di 3 milioni 900mila euro, di cui 900mila saranno a carico del Comune. “ E’ un’opera fondamentale per gli automobilisti della città e della provincia di Benevento, nonché per i residenti soprattutto del rione Libertà e delle contrade contermini. Con l’ok al finanziamento regionale, per cui ringraziamo la Regione... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bretella per decongestionare il traffico sull’Appia: ok al finanziamento da 3 milioni

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